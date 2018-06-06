Kaya, Güney köyünde vatandaşlarla iftar yaptı

SİVAS (AA) - Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Sivas merkeze bağlı Güney köyünde düzenlenen iftar programına katıldı.

Güney köyü muhtarlığı önünde düzenlenen iftar programına, Genel Sekreter Mehmet Nebi Kaya, Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Soysal, il genel meclisi üyeleri, birim müdürleri, protokol üyeleri ve köyde yaşayan vatandaşlar katıldı.

Güney köyünde yaşayan vatandaşlarla iftar sofrasında buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Bugün İslam coğrafyasında ramazan sofralarına hasret dindaşlarımız bulunuyor. Bizler güçlü devletimizle, güçlü milletimizle, huzur ve refah içerisinde iftar sofralarında buluşabiliyoruz. Ne mutlu ki bizlere, bu duyguları yaşayabiliyoruz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Nereye gitsek, nereyi gezsek, devletimizin ne kadar büyük olduğunu görme şansımız oluyor. Engin vadileri yararak, sarp kayalıkları geçerek, yolların, köprülerin, menfezlerin yapıldığını görüyoruz. Bu çalışmalarda bir nebze de olsa idaremizin payının olması bizleri mutlu etti. Şunu biliyoruz ki, devletimiz güçlü ve ekonomisi iyi olduğu için biz bunları yapabiliyoruz. İnşallah sadece Türkiye için değil, dünyadaki tüm Müslümanlar için devletimiz dik bir şekilde yürümeye devam eder ve geleceğe hep birlikte güven içerisinde bakarız."

Kaya, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.







