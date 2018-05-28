Kaya, Behrampaşa Hanı'nı ve Gökmedrese'yi gezdi

SİVAS (AA) - Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, teknik personelle birlikte restorasyonu devam eden Behrampaşa Hanı ve Gökmedrese'yi inceledi.

İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Kaya ve beraberindekiler ilk olarak restorasyonunda son aşamaya gelinen Behrampaşa Hanı'nı ziyaret etti.

Butik otel, restoran ve kafe olarak hizmet verecek olan handa incelemelerde bulunan Kaya, yetkililerden sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaya, Sivas'ın sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleriyle muhteşem bir hazineye sahip olduğunu belirterek, "Sivas, sahip olduğu bu kültürel hazineyi koruyup yaşatırken aynı zamanda ekonomiye de kazandırmak durumundadır. Devletimiz bu konuda öncü olmak adına bütün adımları atması ve yatırımcılarımızın bu adımlara karşılık vermesi oldukça önemli. Yatırımcılar tarafından gerçekleştirilen çalışmaları inceledik. Gezdiğimiz zaman ufkumuzu açan, bizleri mutlu eden çalışmaları görmüş olduk. İnanıyorum ki burada gerçekleştirilen uygulamalar tüm Türkiye'ye örnek olacak. Burası restore edilmenin ötesinde Sivas'a da değer katacak." ifadelerini kullandı.

Daha sonra tarihi Gökmedrese’ye geçen Kaya, Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca'dan restorasyon süreci hakkında bilgi alarak, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve çalışanlara kolaylıklar diledi.

Kaya'ya incelemelerinde Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Soysal ve diğer ilgililer katıldı.

