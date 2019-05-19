'Kawa' kod adlı terörist her şeyi bir bir anlatıyor

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesi kırsalında güvenlik güçlerine teslim olan İranlı "Kawa" kod adlı terörist Behrüz Düdükkanlu'nun ifadesinde, örgütün sözde Karadeniz açılım grubu ve faaliyetlerine ilişkin çok önemli bilgiler verdiği belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığındaki sorgusu süren Düdükkanlu'nun, 2007'de örgüte katıldığı ve 5 yıldır bölgede bulunduğu belirlendi.

Örgüt üyesinin ifadesinde bölgede katıldığı birçok kanlı eylemi tek tek itiraf ettiği, sözde Karadeniz açılım grubu, üyeleri ile faaliyetlerini detaylı şekilde anlattığı öğrenildi.

Teslim olan "Kawa" kod adlı teröristin ilk ifadesinin detayları ortaya çıkmaya başladı.

Terörist Düdükkanlu'nun, güvenlik güçlerine verdiği ilk ifadede, kış dönemini Espiye kırsalında "Aras" kod adlı, "Aras Bilgin" isimli teröristle yaptıkları sığınakta geçirdiklerini, yiyecek bulmakta zorlanmaları, güvenlik güçlerinin artan operasyonları nedeniyle rahat hareket edemediklerini ve çaresiz kaldıklarını, bunun üzerine teslim olmaya karar verdiğini anlattığı bildirildi.

Düdükkanlu'nun, Bilgin'e teslim olma fikrini açtığını ve buna karşı çıkması yüzünden kavga ettiklerini ve reddetmesi üzerine de kendisinden ayrıldığını anlatarak, Espiye kırsalında güvenlik güçlerine teslim olduğunu söylediği, Bilgin'in ise nereye gittiği konusunda bilgisinin olmadığını beyan ettiği öğrenildi.

Teslim olan örgüt üyesinin, güvenlik güçlerine kırsal kesimdeki sığınaklar ile konakladıkları yerleri bir bir gösterdiği öğrenildi.

"Kawa"nın ifadesi doğrultusunda dün Giresun'un Espiye ve Doğankent ilçelerinde iki sığınak ile yiyecek konulmak amacıyla oluşturulan 5 depo bulunmuş ve imha edilmişti.

Silahı inceleniyor

Güvenlik güçleri, İranlı teröristin silahını teslim olduğu Espiye ilçesi Seydi köyü yaylası yakınlarında buldu.

Silahın hangi olaylarda kullanıldığının belirlenmesi için incelemeye alındığı öğrenildi.

Operasyonlar sürüyor

Öte yandan, güvenlik güçlerinin bölge genelinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonları devam ediyor.

Behrüz Düdükkanlu'nun verdiği bilgiler doğrultusunda bölge genelinde PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için drone destekli arama ve tarama faaliyetleri sürdürülüyor.

Giresun'da 2017 yılında "Aram" kod adlı Mustafa Tolucan, Dereli ilçesinde; "Agit Van" kod adlı Hasan Demir de Yağlıdere ilçesinde güvenlik güçlerinin artan operasyonları ve yiyecek bulmakta yaşadıkları zorluklara dayanamayarak teslim olmuştu.