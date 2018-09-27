"Kavramsal ve kurumsal olarak teröre karşı durmalıyız"

ANKARA (AA) - Hak-İş Genel Sekreteri Osman Yıldız, "Sendikalar ve toplumlar olarak hem kavramsal hem de kurumsal olarak teröre karşı durmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Hak-İş'ten yapılan açıklamaya göre, Yıldız, Cezayir'de düzenlenen Afrika Sendikalar Birliği Örgütü'nün (OATUU) 41'inci Genel Kuruluna katıldı.

Program kapsamında "Sendikaların Barış ve Güvenliğin Sağlanmasındaki Rolü ve Uluslararası Sendikal Dayanışmanın Önemi" temalı sempozyumda konuşan Yıldız, barışın, yaşamı sürdürmenin temel şartı olduğunu belirterek, "Uluslararası alanda, milletler arasında ve iş yerlerinde barışı formüle etmek istiyoruz. Ayrıca iş barışına da ihtiyacımız var. İş yerinde barış, güçlü bir bağımsız sendikal hareket gerektirir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin DEAŞ, PKK, FETÖ ve PYD gibi birçok terör örgütü ile mücadele ettiğini vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Sendikalar ve toplumlar olarak hem kavramsal hem de kurumsal olarak teröre karşı durmalıyız. Bazıları terörizme karşı kavramsal olarak karşı durmakta, ancak terör örgütlerini kınamakta yetersiz kalmaktadır."