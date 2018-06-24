Kavgaya müdahale eden polis memurunun bıçakla yaralanması

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde kavgaya müdahale eden polis memurunu bıçakladığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Olayın ardından Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Süleyman T, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Beyşehir'de ailesiyle bir sünnet düğününe katılan polis memuru İsmail Atıcı, burada çıkan kavgaya müdahale ettiği sırada bıçakla göğsünden yaralanmış, olayla ilgili şüpheli Süleyman T. gözaltına alınmıştı.