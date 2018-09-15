Katilleri yakalanan eşinin kabrini ziyaret etti

ANKARA (AA) - Katilleri Afrin'de yakalanan Zeytin Dalı Harekatı şehidi Oğuz Kağan Usta'nın acılı eşi Saide Usta, 3,5 yaşındaki kızı Miray Nil ile Ankara'ya gelerek eşinin kabrini ziyaret etti.

Zeytin Dalı Harekatı sırasında Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi olayına karışan 9 teröristin dün Afrin'in Raco beldesinde yakalanıp Türkiye'ye getirilmesinin ardından, Usta'nın Antalya'da öğretmen olarak görev yapan eşi Saide Üstüner Usta, Ankara'ya gelerek eşinin Cebeci Askeri Şehitliğindeki kabrini ziyaret etti.

Oğuz Kağan Usta'nın kabri başında dua eden Usta, 3,5 yaşındaki kızı Miray Nil ve ailesi ile birlikte eşinin kabrini çiceklerle donattı.

Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 23 Ocak'ta şehit olmuştu.

Piyade Üsteğmen Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi ve akabinde Usta'nın naaşının kaçırılması olayına karışan 9 terörist, Suriye'nin Afrin kentinde MİT ve jandarma birimlerinin yürüttüğü başarılı operasyonla yakalanarak Hatay'a getirilmişti.







