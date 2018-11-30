Katil zanlısı tarafından hastaneye bırakılan kişi öldü

KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde av tüfeğiyle vurularak otomobille hastaneye bırakılan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Ali Kırkuşu (28), Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki evinde eniştesi Süleyman G. (22) ve onun ağabeyi Turgut G. (25) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Turgut G. tarafından av tüfeğiyle vurulan Kırkuşu, karnından yaralandı.

Turgut G, yaralıyı otomobille Akşehir Devlet Hastanesinin acil servisine bırakarak kaçtı.

Kırkuşu, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Turgut G. ve kardeşi Süleyman G'nin, İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olduğu öğrenildi.