Katil zanlısı, kaçamadan polise yakalandı

ANKARA (AA) - Ankara'da tartıştığı alacaklısını silahla öldüren zanlı, olay yerinden kaçmaya çalışırken, çevredeki asayiş ekiplerince yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Mamak ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde ikamet eden ve alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan İmdat Ç. ve Sami C. tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Sami C. yanında getirdiği silahı çekerek, İmdat Ç.'ye ateş etti. Olay yerinden kaçmaya çalışan Sami C. bölgede görevli Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı.

Olay yerinde hayatını kaybeden İmdat Ç.'nin cenazesi, Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, gözaltına alınan Sami C. Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.