Katil zanlısı ağabey tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde, tarlada iki kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin, öldürülenlerden birinin gözaltına alınan ağabeyi tutuklandı.

Topak Mevkisi'ndeki boş tarlada iki kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili Karapınar Emniyet Müdürlüğü ve Konya Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Ali Sayan'ın (52), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Öte yandan öldürülen Necip Sayan (46) ile Afgan uyruklu Muhammed Nebi Nasır'ın (18) cenazeleri Karapınar'da toprağa verildi.

- Olay

Karapınar ilçesi yakınlarındaki Topak Mevkisi'nde boş tarlada 15 Ekim'de, Necip Sayan ve Afgan uyruklu Muhammed Nebi Nasır tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulmuştu.

Soruşturma başlatan ekipler, öldürülen Necip Sayan ile ağabeyi Ali Sayan arasında, arazi ve alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunduğu bilgisine ulaşmış, gözaltına alınan ağabey, polisteki sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etmişti.