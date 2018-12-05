Katı atıkların geri dönüşümüne 102 bin 342 konuttan katkı

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediyesi tarafından başlatılan katı atıkların geri dönüşüm çalışmasına katkı sunan konut sayısının 102 bin 342'ye ulaştığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede 2002 yılında çevre kirliliğini ve doğal kaynakların israfını önlemek amacı ile başlatılan ayrıştırılmış geri dönüşüm çalışması devam ediyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kağıt, metal ve tahta atıkların ayrı ayrı toplanması ile başlayan geri dönüşüm çalışmasının bugün lastik, pil, elektronik ve yemeklik yağı kapsadığını belirtti.

Büyükkılıç, çalışmanın geldiği aşamayla ilgili şu bilgileri verdi:

"Çevre dostu bir belediye olarak çevre kirliliğini ve doğal kaynakların israfını önlemek amacı ile başlattığımız ayrıştırılmış geri dönüşüm çalışması ile artık örnek ve referans gösterilen bir belediye konumuna geldik. 2018 yılında 3 bin 470 binada 102 bin 342 daireye ulaşılmıştır. Bu kapsamda 143 bin geri dönüşüm poşeti dağıtılmıştır. Atıkların toplanması çalışmasında başarı yüzde 90'larda olup, bu, Türkiye rakamlarının çok üstündedir. Bu bir bakıma Melikgazililerin geri dönüşüme vermiş olduğu önemin bir ifadesidir. Ayrıca geri dönüşüm poşeti ve kutuları ile 23 kamu kurumu, 301 okul, 2 üniversite, 3 yurt, 279 süpermarket, 2 bin 102 iş yeri, 22 hastane ve 13 otel ile ortak çalışılmaktadır. Temiz bir Kayseri için bize destek veren vatandaşlarımıza, esnafa ve kamu kurum kuruluşlarına teşekkür ediyorum."