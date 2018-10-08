Katar'ın ilk gıda bankası: 'Nimeti Koruma Merkezi'

DOHA (AA) - Katar'ın başkenti Doha'da 10 yıl önce israfla mücadele ve yoksullara aş temini amacıyla kurulan Nimeti Koruma Merkezi bugün uzman kadrosu ve geniş faaliyet alanıyla ülkenin ilk gıda bankası haline geldi.

Başlangıçta israfın önüne geçmek için atık gıdaları toplayan merkez bugün ev eşyası, giysi ve elektronik eşyaları da toplayarak yeniden kullanılabilir hale getiren büyük bir kurum oldu.

AA muhabirine konuşan Nimeti Koruma Merkezi Müdürü Ali Ayid el-Kahtani, kuruluşundan bu yana merkez olarak ihtiyaç sahibi aileler ile yabancı işçilerin de bulunduğu 2 milyon 300 bin kişiye hizmet götürdüklerini söyledi.

Bu yıl 3 bin muhtaç ailenin yanı sıra 372 bin kişinin, sundukları hizmetlerden yararlandığını belirten Kahtani, Ramazan ve Kurban bayramları süresince yaklaşık 60 ton gıda maddesi dağıttıklarını ifade etti.

Düğün ve ziyafetlerdeki yiyeceklerin toplanmasıyla ilgilenen özel birim

Kahtani, tüketilmeyen gıdaların toplanıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için şirket ve otellerle anlaşma yapma sürecinin sürdüğünü ayrıca merkez bünyesinde düğün ve ziyafetlerdeki yemeklerin toplanmasıyla ilgilenen özel bir birim bulunduğunu kaydetti.

Merkez bünyesinde, gıda maddeleri satan dükkanlar ile marketlerde son kullanma tarihleri dolmak üzere olan kuru gıdaların toplandığı bir birimin de olduğunu belirten Kahtani, gıdaların, uluslararası gıda güvenliği kurallarına uygun depo ve büyük dondurucularda saklandığını aktardı.

Gıdanın yanı sıra ev eşyalarının toplandığı depolarının da olduğunu dile getiren Kahtani, emlak şirketlerinin, kendilerine eski ev eşyası tedarik ettiğini ve bu eşyaların yoksul ailelerin büyük bölümüne ciddi anlamda katkı sağladığını ifade etti.

"Arayın hemen gelelim"

Merkezde, ev veya otellerden gelen yiyecek ya da gıda maddelerinin teslim alınması işiyle uğraşan 27 çalışan bulunduğunu aktaran Kahtani, bu kişilerden bir kısmının yiyeceklerin toplanması ve dağıtımı, bir kısmının ise yemek pişirilmesi ve paketlenmesi işiyle uğraştığını söyledi.

Kahtani, "Arayın hemen gelelim" sloganıyla yola çıkan 10 aracın gıda toplama işinde kullanıldığını ve bunların gece yarısına kadar durmadan çalıştığını, 6 aracın ise eşya nakliyesinde kullanıldığını, başkentte 20 bölgede dağıtım yaptıklarını ve aylık ortalama 3 bin 500 kişiye yiyecek dağıtıldığını sözlerine ekledi.

Merkeze yiyecek ya da kendi eşyalarını bağışlamak isteyen pek çok kişi olduğunu vurgulayan Kahtani, diğer kurumlara gıda ve yiyecek dağıtımında kendilerine yardımcı olmaları çağrısı yaptı.

Merkez, duyarlılık ve bilinç oluşturmak için çeşitli kampanyalar düzenliyor

Merkez, yiyeceklerin israf edilmemesi ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusundaki faaliyetleri ile yetinmiyor, bu konuda duyarlılık ve bilinç oluşturmak için çeşitli kampanyalar düzenliyor ve medya kanalıyla halka ulaşmaya çalışıyor.

Kahtani, sosyal paylaşım siteleri, okullar ve paneller aracılığıyla israfın önüne geçilmesi konusunda halkı bilinçlendirdiklerini, ünlü kişiler kanalıyla merkeze katkı sağlayanların sayısını artırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Merkezin çevrenin korunması gibi başka dolaylı hedefleri de bulunuyor. Çevrenin korunması girişimiyle, yiyecek ve yakılarak çevreye zehirli gaz salınmasına neden olan eşya israfının önlenmesi amaçlanıyor.