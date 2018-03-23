Kastamonu'da FETÖ davasında hapis cezası

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanıklar Ayhan Özen, Hüseyin C. ve Ahmet T. ile avukatları katıldı.

Ayhan Özen savunmasında suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Örgüt sohbetlerine katılmadığını öne süren Özen, "Ben hiçbir sohbet ortamında bulunmadım. ByLockun da namaz vakitleri programlarıyla ilgili olduğunu düşünüyorum." dedi.

Mahkeme heyeti Ayhan Özen'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Diğer sanıklar ise beraat etti.

Muhabir: Bilal Kahyaoğlu