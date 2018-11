Kassam Tugayları Gazze'ye sızan İsrail güçlerinin fotoğraflarını yayınladı

GAZZE (AA) - Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının internet sitesinde yayınlanan fotoğraflarda yer alan 2'si kadın bazı kişilerin, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine sızan İsrail özel kuvvetler mensupları oldukları belirtildi.

'Kassam'ın elinde İsrailli komutanın öldürülmesiyle ilgili görüntüler var'

Sitede ayrıca, İsrail özel kuvvetlerine bağlı birliğin Gazze'deki operasyonda kullandığı minibüs ile kamyonetin de fotoğrafları paylaşıldı.

Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine sızmasıyla ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiği ve soruşturmada ilerleme kaydedildiği ifade edildi.

Kassam Tugayları Gazze'ye sızan İsrail güçlerinin fotoğraflarını yayınladıHamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, önceki hafta sınırı geçerek Gazze'ye sızan İsrail özel kuvvetlerinden bazı kişiler ile operasyonda kullanılan araçların fotoğraflarını yayınladı. Kassam Tugayları'nın internet sitesinde yayınlanan fotoğraflarda yer alan 2'si kadın bazı kişilerin, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine sızan İsrail özel kuvvetler mensupları oldukları belirtildi. ( Alqassam.net - Pool - Anadolu Ajansı )22.11.2018 Alqassam.net - Pool1 / 9

Açıklamada ayrıca Filistinlilerden, fotoğrafları yayımlanan kişilerle ilgili sahip oldukları tüm bilgileri yetkililerle paylaşmaları istendi.

Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar da geçen hafta yaptığı açıklamada Kassam Tugayları'nın elinde söz konusu olayda öldürülen İsrailli komutanın görüntülerinin olduğunu söylemişti.

Gazze'deki gerginlik

Filistinli kaynaklar daha önce Mısır istihbaratının kapsamlı ateşkes görüşmelerinde somut bir ilerleme kaydettiğini belirtse de 11 Kasım Pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması bölgede gerilimi yeniden yükseltmişti.

İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit olmuş, 1 İsrail askeri öldürülmüştü.

Buna karşılık Filistinli direniş grupları İsrail'e roket saldırısı düzenlemiş, ardından İsrail ordusu Gazze'yi havadan vurmaya başlamıştı. İsrail saldırılarında 7 Filistinli daha şehit olmuştu.

Filistinli gruplar bölgede artan gerilimin ardından geçen 13 Kasım Salı günü Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.

Muhabirler: Nour Mahd Ali Abu Aisha, Zeynep Tüfekçi