Kaspersky Lab, siber saldırılara ve dolandırıcılığa karşı koruyor

İSTANBUL (AA) - Kaspersky Lab, blok zinciri şirketlerini siber saldırılara ve dolandırıcılığa karşı korumaya devam ediyor.

Kaspersky Lab'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, blok zinciri ve kripto ekonomisi sektöründe çalışan işletmeler için tasarlanmış yeni hizmet paketlerini duyurdu.



Hızla gelişen blok zinciri ve kripto para birimi pazarı küresel ekonominin önemli bir bölümünü meydana getirir hale geldi. Dijital para birimlerinin piyasadaki toplam sermaye değerinin 362 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. PwC verilerine göre, 2018 yılında ICO'lar aracılığıyla toplanan para 19,7 milyar doları aşmış durumda.

Blok zinciri ilk olarak güvenli bir teknoloji olarak değerlendirilmiş olsa da artık kripto ekonomisini çevreleyen çeşitli tehditler ve siber güvenlik riskleri bulunuyor. Kaspersky Lab uzmanları son iki yılda, popüler bir ICO web sitesinin kimlik avı amaçlı kopyalarını, kripto borsası şirketlerine yapılan saldırıları, kripto para birimlerini çalmayı hedefleyen reklam yazılımlarını ve diğer saldırı vektörlerini tespit etti.

Blok zinciri ve kripto para şirketlerinin bu zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak amacıyla Kaspersky Lab, günümüzde bu tür iş modellerinin işleyişini ve token teklifleri ile kripto borsalarının yaşam döngüsünü göz önünde bulunduran iki tür hizmet sunmaya başladı.

Kaspersky Lab token teklifi projeleri için şu hizmetleri sunuyor:

"Akıllı Sözleşme Kodu İncelemesi (Smart Contract Code Review); eksiklikleri ve bildirilmemiş özellikleri tanımlıyor ve ayrıca destekleyici belgelerde belirtilenler ile akıllı sözleşme iş mantığı arasındaki tutarsızlıkları buluyor. Uygulama Güvenliği Değerlendirmesi (Application Security Assessment); girişimci ekibinin, geliştirdiği uygulamalardaki güvenlik durumunu (merkezi olmayan veya geleneksel) analiz etmesine yardımcı oluyor."



Kripto borsaları için yüksek düzeyde koruma sağlamayı amaçlayan Kaspersky Lab'ın özel hizmet paketi şöyle:

"Uygulama Güvenliği Değerlendirmesi (Application Security Assessment); kripto borsa sahiplerinin kritik hataları tespit etmelerine ve bu hataların zarara neden olmadan giderilmelerine yardımcı oluyor. Penetrasyon Testi (Penetration Testing); bir kripto borsasının, sistemlerindeki zayıf noktaları tanımlamasına yardımcı oluyor ve bilgisayar korsanlarının sisteme kolayca sızmasını önlüyor. Kullanıcı Hesabının Ele Geçirilmesini Önleme (User Account Takeover Prevention) hizmeti; suçluların kullanıcı cüzdanlarına erişime girişimlerini saptıyor."





- İş ortağı ağını genişletmeye devam ediyor





Kaspersky Lab Blok Zinciri Güvenlik hizmetleri arasında ayrıca, kripto borsalarının ve ICO'ların sahte kopyalarının üretildiği durumlarda uyarı veren Kimlik Avı Koruması (Phishing Protection), Vaka Müdahalesi (Incident Response) hizmeti ve şirketlerin sosyal mühendislik saldırılarına maruz kalmaması için siber güvenlik bilgi seviyesini iyileştirmeyi amaçlayan Siber Güvenlik Farkındalığı eğitimi de yer alıyor.

Kaspersky Lab, temel siber güvenlik önlemlerinin alındığı kripto borsaları için de Kaspersky Lab ilave iyileştirmeler sunuyor. Bunlar kara para aklamayı önlemek için potansiyel olarak hileli blok zinciri işlemlerinin tespit edilmesine yardım eden ve hedefli saldırıları otomatik olarak belirleyip müdahale eden hizmetlerden meydana geliyor.

Kaspersky Lab, bir dahili Güvenlik Operasyon Merkezi kurmuş olan kripto borsaları için güvenlik operasyonu ekiplerinin soruşturma ve saptama becerilerini geliştirebilecekleri bilgi güvenliği eğitimi ve farkındalık programlarının yanı sıra Tehdit Verisi Akışı (Threat Data Feeds) da sunuyor. Kaspersky Lab, sektör müşterilerine hizmet sunan köklü blok zinciri ve kripto işletmeleri ile iş ortağı ağını genişletmeye devam ediyor.





- "Siber güvenlik taleplerinin arttığını görüyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Lab Doğrulama Birimi Başkanı Vitaly Mzokov, şunları kaydetti:

"Kripto para birimleri ve token'lar dahil olmak üzere, blok zinciri tabanlı ürünlerin geliştirilmesine yön veren birçok şirket olmasına rağmen çoğu insan, içinde birçok sahtekar ve siber suçlu barındıran kripto ekonomisine yatırım yapmaktan endişe ediyor. Blok zinciri hizmetleri her zaman yatırım yapmaya değecek kadar güvenli değil.

Bu alandaki uzmanlığımızı artırmayı sürdürüyoruz ve ICO'lar için yürüttüğümüz birçok proje bulunuyor. Hem siber tehditlere karşı koruma arayışında olan hem de yatırımcılara güvenilir olduklarını ispatlamak isteyen blok zinciri girişimlerinin, siber güvenlik taleplerinin arttığını görüyoruz. Sunduğumuz yeni çözümlerle de bunu başarmalarını sağlıyoruz."



Avusturya merkezli bir kripto yazılım sağlayıcısı olan Merkeleon'un Satış ve İş Geliştirme Müdürü Alexey Sidorowich ise "Bir kripto borsa, işlem ve cüzdan yazılımı sağlayıcısı olarak, müşterilerimize güvenebilecekleri ürünler sağlama yönünde bir misyonumuz var. Bu yüzden Kaspersky Lab'dan yazılımımızın güvenliğini değerlendirmesini talep ettik. Sonuçlardan o kadar memnun kaldık ki ilişkilerimizi geliştirme kararı aldık. Bu sektörde yer alan kuruluşlar için tehditlere karşı kapsamlı koruma sağlama konusunda Kaspersky Lab ile iş ortaklığı yapmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.



