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Kasırga'nın alıkonulması davasında sanıklara verilen müebbet hapis cezaları onandı

Yargıtay, darbe girişiminde Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında 14 sanığa verilen ağırlaştırılmış, 5 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onadı.

Genel 08.11.2019, 15:23
Kasırga'nın alıkonulması davasında sanıklara verilen müebbet hapis cezaları onandı
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Yargıtay, darbe girişiminde Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında 14 sanığa verilen ağırlaştırılmış, 5 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onadı.

Yargıtay, davada, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barış'a verilen 12 yıl hapis cezasını onadı.

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#türkiye
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