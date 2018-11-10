Kasımda deniz ve yamaç paraşütü keyfi

ANTALYA (AA) - Turizmin merkezlerinden Antalya ve Muğla'da tatilciler, kasım ayında deniz keyfi yaşadı.

Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının ise 23 derece kaydedildiği Antalya'da, hafta sonunu fırsat bilenler plajları tercih etti.

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinden denize giren yerli ve yabancı turistlerden bazıları kitap okudu, bazıları çocuklarıyla kumsalda oynadı.

Bazı aileler de palmiye ağaçlarının arasında yürüdü, denizi izledi. Güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, parasailing yaptı, sürat teknesiyle yarış gerçekleştirdi.

Konyaaltı'nda deniz keyfi yaşayan tatilcilerden Meltem Okutan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatil için İstanbul'dan gediklerini, kasımda denizin daha eğlenceli olduğunu söyledi.

Alanya'da yamaç paraşütü keyfi

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Keykubat, Kleopatra ve Damlataş plajlarına yoğun ilgi gösteren tatilciler, güneşin keyfini çıkardı.

Bazı turistler de 800 metre yükseklikteki Dinek Mahallesi Yassıtepe'den yamaç paraşütü ile atlayış gerçekleştirdi. Kleopatra Plajı'na inen Alman turist Nicole Handsman, Almanya'da soğuk ve karlı havalardan kaçarak Türkiye'ye tatile geldiğini anlattı.

Alanya'ya sekiz kez tatile geldiğini belirten Handsman, "Bu tatilde Alanya'da yamaç paraşütünü denemeye karar verdim. Çok güzel bir uçuş oldu. Almanya'da kar, soğuk, yağmur var ama burada hava çok güzel." dedi.

Yamaç paraşütü pilotu Erdal Çakır ise yurt dışından gelen misafirlere bu aylarda başka aktiviteler de düzenlediklerini, normalde kış aylarında yamaç paraşütünün yapılmadığını söyledi.

Akdeniz'de, özellikle Alanya'da yağmur ve fırtınanın olmadığı tüm zamanlarda yamaç paraşütü yapabildiklerini vurgulayan Çakır, turistlerin kenti kuşbakışı izleme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Ölüdeniz'de yoğunluk

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Muğla'nın Fethiye ilçesindeki plajlarda tatilciler yoğunluk oluşturdu.

Bazı turistler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz Plajı'nda denize girip, kumsalda güneşlendi, bazıları da sahilde çocuklarıyla yürüdü.

Macera tutkunları, Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nden yamaç paraşütüyle atlayarak, Ölüdeniz'in manzarasını izleme fırsatı buldu.