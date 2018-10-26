Kaşıkçı'nın Kanada basınına verdiği röportaj ortaya çıktı

TORONTO (AA) - Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmeden birkaç ay önce verdiği röportaj, Global News tarafından Kanada basınıyla paylaşıldı.

Röportajda, Cemal Kaşıkçı, Kanada ve Kanadalıların, Ortadoğu’da yaşanan insan hakları ihlallerini Batı'lı ülkeler arasında gündeme getirmesini "gayet iyi bir şey." şeklinde değerlendirdi.

Kaşıkçı, "Suudi Arabistan’ın, Kanada ile yaşanan bu karşı karşıya gelme durumu tamamen gereksiz. Yaşanan kriz, diplomatik kanallar aracılığıyla halledilebilir. Suudi Arabistan yönetimi, Kanada’nın neden kendi meseleleriyle ilgilendiğini söyleyebilir ama olayları neden daha üst seviyeye çıkarırlar ki?" değerlendirmesinde bulundu.

"Suudi Arabistan’ın Kanada’ya ihtiyacı var"

Global News’te 6 Ağustos’ta yayımlanan röportajda Kaşıkçı, Suudi yönetimini Suudi Arabistan'ı diğer ülkelere yabancılaştırmaları konusunda uyararak, "Suudi Arabistan'ın dostlara ihtiyacı var. Yemen ile savaştayız, İran ile karşı karşıyayız. Bu yüzden Kanada ve Avrupa gibi dostlara ihtiyacı var. Suudi Arabistan her ne kadar ABD’ye ihtiyacı varsa aynı şekilde Kanada ve Avrupa’ya da ihtiyacı var." ifadesine yer verdi.

Arap ülkelerinin Kanada’nın eleştirilerine de ihtiyacı olduğunu kaydeden Kaşıkçı, "Arap dünyası, dünya nüfusunun yüzde 5’ini kapsıyor ama dünyadaki mülteci rakamının yüzde 50’si bu ülkelerden çıkıyor." dedi.

"Gözdağı veriyorlar"

Suudi Arabistan yönetiminin uygulamalarına karşı olan aktivistlerin durumuyla ilgili soruya ise Kaşıkçı, şu yanıtı verdi:

‘’Hapistedeki Samar Badawi ve ülkedeki birçok aktivist aynı kaderi paylaşıyor. Suudi Arabistan’daki tüm aktivistler artık hiçbir yabancı gazeteci ile konuşmuyor, aralarında buluşmuyorlar. Her biri içlerine çekilmiş durumdalar. Her ne kadar Washington’da yaşıyor olsam da ben bile bazen susuyorum çünkü çok fazla gözdağı veriyorlar."

Cemal Kaşıkçı olayı

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.