'Kaşıkçı cinayetinden Suudi Veliaht'ın haberi yoktu' iddiası

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, ABD'nin Fox News haber kanalına yaptığı açıklamada, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine dair bilgi ve sorumluluğu olmadığını savundu.

Kaşıkçının ölümünde ismi geçen kişilerin Veliaht Bin Selman'a yakın kişiler olmasına rağmen Bin Selman'ın olaydan nasıl habersiz olabildiğine ilişkin soru üzerine Cubeyr, bu isimlerin Veliaht'a yakın olmadığını iddia etti.

Cubeyr, "Veliaht Prens söz konusu iddiaları yalanladı ve bundan haberi yoktu. Olaydan üst düzey istihbarat yetkilerinin de haberi yoktu. Bu kişiler güvenlik meseleleriyle ilgilenen normal güvenlik elemanlarıydı. Bu şahısların yetki ve sorumluluklarını aştıkları bir operasyondu. Kaşıkçı'yı konsoloslukta öldürerek hata yaptılar ve bunu saklamaya çalıştılar." ifadelerini kullandı.

60 yaşındaki yazar 15 güvenlikçiye nasıl direndi?

Cubeyr, 60 yaşındaki bir yazarın, 15 güvenlik görevlisine nasıl direndiğine ilişkin soruya ise "Olay olduğunda 15 kişinin hepsinin konsoloslukta olduğuna inanmıyorum. Bu gruptaki kişileri inceliyoruz, nasıl bir araya geldiklerini araştırıyoruz." yanıtını verdi.

ABD'li bir senatörün "Veliaht Prens'in, Kaşıkçı cinayetinden bilgi sahibi olduğuna eminim." şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Cubeyr, bu suçlamanın gerçeklere dayanmadığını savundu.

"Bu çok kötü bir hataydı"

Cubeyr, "Bu çok kötü bir hataydı. (Ailesine) Taziye dileklerimizi iletiyoruz, acılarını paylaşıyorum. Keşke bu önlenebilseydi. Ancak çok büyük bir hata yapıldı. Eminim bunun sorumluları cezasını çekecek." dedi.

"Cesedin nerede olduğunu bilmiyoruz"

Suudi güvenlik güçlerinin Kaşıkçı'nın konsolosluktan çıktığına ilişkin kendilerine rapor vererek yanılttıklarını da öne süren Cubeyr, Türkiye'den gelen bilgilerin bunun aksi yönde olması üzerine soruşturma açtıklarını söyledi.

Cubeyr, "Soruşturma neticesinde Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü ortaya çıkardık. Nasıl öldürüldüğünü ve cesedin nerede olduğunu bilmiyoruz." diye konuştu.

Muhabir: Turgut Alp Boyraz-Zeynep Hilal Karyağdı-Afra Aksoy