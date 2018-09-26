"Kaset komplosu" davasında ara karar

- Bazı siyasetçilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanması ve usulsüz dinlemelerin yapıldığına ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davada, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi