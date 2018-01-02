Kartopu oynamak için 300 kilometre yol katediyorlar

KONYA (AA) - Konya - Antalya karayolu üzerindeki bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde vatandaşlar Antalya'dan gelip, kartopu oynayarak bol bol fotoğraf çektiriyor.

Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi geçtiği bölgede yoldan geçenler manzaranın keyfini çıkarıyor.

Doğal bir fotoğraf stüdyosu gibi olan Alacabel'e bir çok kişi çok nadir kar yağışı görülen 300 kilometre uzaklıktaki Antalya'dan buraya gelerek kar topu oynayarak, kara olan hasretlerini gideriyor.

Öte yandan yetkililer bölgeyi gezmeye gelenlere karayolunda trafiğin aksamaması ve vatandaşların can güvenliği için sürücülerin yolun güvenli bölgelerinde araçlarını park etmeleri uyarısında bulundu.