Kartalkaya'da sezon yarın açılıyor

BOLU (AA)Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya, yarından itibaren yeni sezonun açılmasıyla tatilcileri ağırlamaya başlayacak.

Ankara ile İstanbul arasında yer alan ve Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya'da bulunan 2 binden fazla yatak kapasitesine sahip 5 otel, sezon öncesinde hazırlıklarını tamamlandı. Pistler ve konaklama alanlarında da bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.

Kayak merkezine gelen tatilciler, yapay karlamayla kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı pistlerde kayak ve snowboard yaparak vakit geçirecek. 3,5 ay sürecek sezonda kayak merkezine yerli ve yabancı 500 bin tatilcinin gelmesi bekleniyor.

"Burada gece gündüz kayak ve eğlence var"

Kayak merkezinde bulunan iki otelin genel müdürü Yusuf Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yarın misafirlerimizi ağırlamaya başlayacağız. Otellerimizdeki hazırlıklar tamam, pistlerimiz açık. Zaten yapay karlama sistemi olduğu için karda sıkıntı çekmiyoruz." diye konuştu.

Pistlerde ciddi anlamda teknik çalışma yaptıklarını dile getiren Avcı, "Burada 210 metre uzunluğunda Türkiye'nin en uzun yürüyen bandını kurduk. Bu bant saatte 2 bin 500 kişi taşıma kapasiteli. Burada kuyruk olmayacak, kayakçılar doya doya kayak yapacak. Çocuklar da bu bandı çok sevecek. Yine çocuklar için bir kar parkımız var, orada doyasıya eğlenecekler." ifadelerini kullandı.

Avcı, tatilcilerin daha güzel zaman geçirmesi için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Gece kayağımız ve kar partisi olacak. Pistlerde 24 saat aydınlatma ve sisli günlerde sinyalizasyon sistemi devreye girecek, her zaman kesintisiz kayak olacak." dedi.

Tatilcilerin kayak ve snowboard yaparken kar yağışı ve sis nedeniyle pistlerden çıkmaları durumuna karşı önlem aldıklarını vurgulayan Avcı, şunları kaydetti:

"Kaybolmaları da gündemimizden çıkardık. Tüm pistlerimizin çevresinde butonlar var. Pistten çıkan kayakçılarımız oradaki butonlara basarak hem jandarma hem de otel yönetimi tarafından bulunacak."

Avcı, bu yıl 500 bin tatilciyi ağırlamayı hedeflediklerini anlatarak, "Bunun en az yüzde 10'u yurt dışı, yüzde 90'ı da yerli olacak. Kartalkaya iyi bir lokasyon ve konsepte sahip. Burada kayak için her şey oluşturulmuş. Gece gündüz pistlerde kapanma yok, sıra bekleme yok. Burada gece gündüz kayak ve eğlence var." sözlerine yer verdi.