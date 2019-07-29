İSTANBUL (AA) - Kartal Belediyesi tarafından başlatılan "Sağlıklı Yaşam, Bilinçli Spor" etkinliği, ilçenin 4 farklı noktasında devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların uzman eğitmen gözetiminde 2 saat boyunca spor yaparak ter döktüğü etkinlikte katılım her geçen hafta artıyor. 06 Temmuz - 06 Ekim'de her hafta sonu tekrarlanacak etkinlikte vatandaşlar bilinçli ve programlı bir şekilde spor yapıyor.

Kartal'da aynı anda 4 farklı noktada spor yapılmasını hedefleyen etkinliğin 4. haftasında sıcak havaya rağmen katılım yüksek oldu.

Kordonboyu, Esentepe Mahallesi Mehmet Ali Büklü Parkı, Uğur Mumcu Mahallesi Adnan Kahveci Parkı ve Yakacık Mahallesi Bayram Demirkol Parkı'nda uzman eğitmenler rehberliğinde spor yapan vatandaşların şapka ve su gibi ihtiyaçları da Kartal Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından karşılanıyor.







