Kartal Köprüsü davasında 36 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

FETÖ'nün darbe girişiminde Kartal Köprüsü’ndeki olaylara ilişkin davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, 36 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Kartal Köprüsü davasında 36 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
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İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Kartal Köprüsü'nün kontrol altına alınmaya çalışılması ve 11 kişinin yaralanmasına ilişkin 36 kişinin yargılandığı davada savcı mütalaasını sundu.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, 26 tutuklu sanık ve 5 tutuksuz sanık ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 36 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı ayrıca, 10 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma", 26 sanığın ise "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma, sanıkların mütalaaya karşı esas hakkındaki savunmalarıyla devam ediyor.

Muhabir: Mustafa Hatipoğlu-Melike Gallenkuş

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