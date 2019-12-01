Son Dakika
Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Genel 01.12.2019, 09:14
KARS (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.07'de Sarıkamış'ta 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kars Valisi Türker Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Deprem hafif şekilde hissedildi, can ve mal kaybı yok. Depremle ilgili jandarma, AFAD ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor." dedi.
Vatandaşlardan Fatih Cengiz, depremi hafif şekilde hissettiklerini belirterek, "Şu anda can ve mal kaybı yok, Allah beterinden korusun." ifadesini kullandı.
Muhabir: Cüneyt Çelik,Hüseyin Demirci
10°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 01 Aralık 2019
|İmsak
|06:06
|Güneş
|07:33
|Öğle
|12:35
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:49