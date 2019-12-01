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Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Genel 01.12.2019, 09:14
Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem
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KARS (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.07'de Sarıkamış'ta 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kars Valisi Türker Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Deprem hafif şekilde hissedildi, can ve mal kaybı yok. Depremle ilgili jandarma, AFAD ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Kars Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Oktay Aygan da ekiplerin sahada olduğunu ifade ederek, Afet Yönetim Merkezine herhangi bir hasar bilgisi ulaşmadığını, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Vatandaşlardan Fatih Cengiz, depremi hafif şekilde hissettiklerini belirterek, "Şu anda can ve mal kaybı yok, Allah beterinden korusun." ifadesini kullandı.

Muhabir: Cüneyt Çelik,Hüseyin Demirci


#türkiye
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