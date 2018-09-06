Karşıyaka yeni köprüye kavuşuyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Karşıyaka Mahallesi’ni şehre bir adım daha yaklaştıracak olan Yeni Karşıyaka Köprüsü tamamlanma aşamasına geldi.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka Mahallesi’nde bölge halkının neredeyse 50 yıldır beklediği köprünün ekim ayında kullanıma sunulması hedefleniyor.

Köprü projesi, DSİ Kavşağı, Gazi Lisesi Kavşağı, Menderes Caddesi ve Mevlana Tüneli ile uzantısındaki diğer kavşak ve yollar da düşünüldüğünde kentte yeni bir kuzey ulaşım aksı oluşturacak, böylece merkezdeki trafik yükü azaltılmış olacak.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, çalışmaları yerinde inceleyerek, gelinen son durum hakkında Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karaman'dan bilgi aldı.

Cumhuriyet tarihinde Kızılırmak üzerine yapılan iki köprü olduğunu belirten Aydın, "Bizim dönemimizde buraya 4 köprü yaptık ve bunların hepsi de çift gidiş, çift geliş, duble olarak yaptık. Karşıya bölgesi ile Kızılırmak’ın güneyi ile üniversite dahil olmak üzere şehri güçlü bir şekilde birbirine bağladık." ifadelerini kullandı.

Aydın, projenin şehrin gelişmesi açısından önemli bir çalışma olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bizim dönemimizde Karşıyaka Mahallesi’nde parseller en az 10 kat değer kazandı. Bu şehre değer katmaktır, her yaptığımız projede biz bu yaklaşımı ortaya koyduk. Bir projeyi yapmak önemli ama bir projeyle birlikte o bölgeye değer ve önem kazandırmak daha önemli. Biz ihtiyacı karşılamaya yöneldik bu projelerde bölgeye ve Sivas'a değer kazandırmayı hedefledik. Buradaki mülkiyet değerleri bizim çalışmalarımızla 8-10 kat artmışsa bu Sivas'ın zenginleşmesi demektir, vatandaşın zenginleşmesi demektir. Dikkat ederseniz aynı stratejiyi birçok projede uyguladık. AKSU bunlardan ilkiydi, tünel projesi yine aynı şekilde bulundukları bölgelere ve Sivas'a değer kattı. Biz hiçbir projede sadece ihtiyacı karşılamayı amaçlamadık, şehre katacağı değeri de göz önüne aldık. Rabbime şükür ki şehrimize birbirinden önemli kıymetli çok sayıda proje kazandırdık."



