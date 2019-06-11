KARSİAD Başkanı Boynukalın BİFA'yı kutladı

KARAMAN (AA) - Karaman Sanayici ve İşadamları Derneği (KARSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Boynukalın, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan Bifa Bisküvi Şirketi'ni kutladı.

Yazılı bir açıklama yapan Boynukalın İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl düzenlenen Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu araştırma sonuçlarına göre Karaman'ın en köklü firmalarından BİFA'nın bu yıl da cirosunu yükselterek başarı seyrini bozmadığını belirtti.

Boynukalın açıklamasında şunları kaydetti:

"Bir önceki yıl ilk 500 sanayi kuruluşu arasında 181. sırada bulunan BİFA Bisküvi ve Gıda Sanayi A.Ş. 2018 araştırma verilerine göre 194. sırada yer aldı. Şehrimizin ve ülkemizin ekonomik faaliyetlerine ciddi katkılar sağlayan ve Karaman sanayisi adına geleceğe dair umutlanmamıza vesile olan BİFA yönetici ve çalışanlarını kutluyorum."



