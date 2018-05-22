Kars ve Siirt'te 15 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığından, Kars ve Siirt'te sürdürülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 15 olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yurt içindeki iç güvenlik operasyonları kapsamında, Kars'ta 12, Siirt'te 3 olmak üzere toplam 15 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Operasyonların sürdüğü kaydedildi.

"Çemçe ve Madur sorumluları etkisiz hale getirildi"

Kars Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yaptığı çalışmayla tespit edilen 12 teröristin etkisiz hale getirilmesi için Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon başlatıldığını belirtti.



Çemçe-Madur bölgesine düzenlenen operasyonun hava destekli yapıldığını aktaran Doğan, "Yapılan çalışmalar neticesinde alınan görüntü üzerine düzenlenen hava harekatında 12 terörist etkisiz hale getirildi. Bunların arasında Çemçe ve Madur sorumluları da var." dedi.

Çemçe-Madur bölgesinde operasyonun devam ettiği öğrenildi.