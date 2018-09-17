Kars Barajı tarıma 'can suyu' olacak

KARS (AA) - CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta yapımı tamamlanan ve temmuz ayı itibarıyla su tutulmaya başlanılan Kars Barajı, Kars ve Digor ovalarında 475 bin dekar tarım arazisine "can suyu" olacak.

Büyük sulama projeleri alanlarının dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme, kullanma suyu ihtiyacının karşılanması hedefiyle hayata geçirilen "Göl su" projesi kapsamında yapılan Kars Barajı'nda, 19 Temmuz'dan itibaren su tutulmaya başlandı.

Baraj sayesinde, Kars ovasında 260 bin dekar, Digor ovasında 215 bin dekar olmak üzere toplam 475 bin dekar zirai arazinin pompajsız borulu sistem sulama şebekesiyle sulanması sağlanacak.

DSİ 24. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kars Barajı'nda 2 yıl önce tüm ünitelerin tamamlandığını, sadece deviasyon tünelinin imalatının kaldığını belirterek, bunun için de çalışmalara başlandığını bildirdi.

Boğaz ve Çamçavuş köylerinin yeni yerleşim yerlerindeki çalışmaların tamamlanması için tünel imalatının bekletildiğini ifade eden Dündar, "Geçen süre zarfında yeterli çalışmanın yapılmadığı tespit edildi. Onun için 2018 yılı başında bütün köy muhtarılıklarına ilgili kurum ve kuruluşlarına gerekli yazılar yazıldı." dedi.

Dündar, temmuzun ikinci yarısında barajda su tutulmaya başlandığını dile getirerek, "Bu tarihte Kars Barajı'nda su tutuma işlemini gerçekleştirmemiş olsaydık, bir yıl daha kaybetme durumuyla karşı karşıya kalacaktık. Kars Barajı'nda suyu tuttuktan sonra hemen deviasyon tüneli imalatına başladık, oradaki çalışmalar devam ediyor. Deviasyon kapakları kapatıldı, şu anda su yükseliyor." diye konuştu.

25 milyon metreküp su depolandı

Barajın depolama hacminin 182 milyon metreküp olduğunu belirten Dündar, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla yaklaşık 25 milyon metreküp su depolanmış vaziyette. Bu su, kış aylarında da hızlı bir şekilde yükselmeye devam edecek. Baraj şu anki haliyle bile vatandaşların övgüsünü kazanmış, hem de çeşitli yaban kuşlarının geri dönüşlerine vesile oldu. 'Karsımızın denizi' diye ifade edebileceğimiz barajımızda önümüzdeki sezon gelecek akımlarla birlikte su maksimum seviyeye çıkacak. Bu baraj Kars'ın görselliğine katkı sunacak hem de barajın ana amacı olan sulamanın gerçekleşmesine faydası olacaktır."

Dündar, Kars barajında depolanacak 182 milyon metreküp suyun tarım arazilerini canlandıracağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu anda inşaatı devam eden 21 kilometre uzunluğundaki sulama iletim hattımız, Kars ve Digor ovalarında bulunan toplam 475 bin dekar alanın sulanmasını sağlayacak. Aynı zamanda ihalesini gerçekleştirdiğimiz Kars birinci kısım sulaması kapsamında yaklaşık 100 bin dekarlık sulama şebekesi inşaatımız da devam ediyor. Bu projeyi hayata geçirdiğimiz takdirde ülkemize yılda yaklaşık 215 milyon liralık tarımsal gelir sağlayacaktır."

Barajda bu yıl tutulmaya başlanılan suyun 2019'da değerlendirileceğini söyleyen Dündar, "Kars Barajı'ndan bırakılan su, nehir yatağındaki can su görevini de görecek. Aynı zamanda da aşağısında bulunan Arpaçay Barajı'nı beslemek suretiyle, bu barajdan sulama yapılan Iğdır Ovası'ndaki 700 bin dekarlık alanın sorunsuz bir şekilde sulanmasını sağlayacak. Bu projenin hayata geçirilmesi Karsımızı tarım alanında uçuracaktır inşallah." dedi.