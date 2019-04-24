Karmod'dan Burkina Faso'ya maden şantiye kamp binaları

İSTANBUL (AA) - Karmod, Batı Afrika ülkelerinden Burkina Faso’da maden şantiye kamp binaları kurdu.



Karmod’dan yapılan açıklamaya göre, Yeni Nesil Konteyner modeliyle kurulum yapılan şantiye binaları başkent Ouagadougou yakınlarında mangan madeni rezerv çalışmaları yapan ekip tarafından kullanılacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk, Afrika genelinde tamamladıkları çok sayıda maden şantiye yapı projesine Burkina Faso ile bir yenisini daha eklediklerini bildirdi.



Tam demonte Yeni Nesil Konteyner ürünlerinin iyi izolasyonuyla kıta genelinde zorlu maden saha şartlarında özellikle tercih edildiğini belirten Öztürk, şunları kaydetti:



"Konteyner yapılarımız tam izolasyonlu sandviç panel duvar ve çatı sistemiyle kurak iklimde yaşanan toz fırtınalarında bina içerisine toz girişini engelliyor. Aynı özellik açık sahada bulunan zararlı haşaratın yapı içerisine girişine de tam koruma sağlıyor. Soğutma veya ısıtma gibi iklimlendirmeler çok daha az enerji kullanımıyla gerçekleştirilebiliyor. Tam demonte vidalı geçmeli sistemimiz hem nakliye hem de kurulum kolaylığı sunuyor. Bu projede kullandığımız 3x9, 3x12 ve 3x7 metre üniteler yapı sisteminin verdiği avantajla lojistikte dökme yük tabir edilen sandıklı taşımayla sevk edildi. Ülkeye giden ekibimiz projeyi bir haftada tamamladığı kurulum sonrası kullanıma hazır teslim etti."

