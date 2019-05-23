Karmod, Sierra Leone'de hazır konaklama evleri kurdu

İSTANBUL (AA) - Karmod, Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'de hazır konaklama evleri kurdu.



Karmod'dan yapılan açıklamaya göre, ülkenin başkenti Freetown'da kurulumu gerçekleştirilen 3 adet konut bir ay gibi bir sürede kullanıma hazır teslim edildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk, kurulumu yapılan evlerin Freetown’a gelen turistlerin konaklaması için kullanılacağını belirterek, ilk aşamada örnek kurulumları yapılan evlerin proje kapsamında çoklu kurulumlarının hedeflendiğini bildirdi.

Teknik özelliklerini ülke iklimine göre yapılandırdıkları evlerin, kolay kurulum ve uzun ömürlü kullanım avantajlarıyla Afrika ülkeleri genelinde ilgi gördüğünü aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Ön üretimli olarak hazırladığımız evler inşaat imkanlarının çok az veya sınırlı olduğu ülkelerde ayrı bir cazibe oluşturuyor. Karmod evde kullanılan her malzemenin üretimini Türkiye’de gerçekleştirerek gönderiyoruz. Ekiplerimizce birkaç gün içerisinde yerinde kurulumu sonrası boyaması yapılarak kullanıma hazır halde teslim ediliyor. Yapı modelimizi tanımayan müşterilerimiz doğal olarak klasik ev modelleriyle bir kıyaslama yapılmasını talep ediyorlar. Onlara hep şunu vurguluyoruz; Karmod evler gerek yapı güvenliği gerekse dayanımıyla beklentilerini karşılama açısından oldukça iyi kalitede. Yüksek izolasyon değerlerine sahip. Tropikal iklim kuşağındaki Sierra Leone’de tamamladığımız bu projemizde 3+1 planda 149 ve 98 metrekare tek katlı evlerin kurulumunu gerçekleştirdik."