Karmod Prefabrik, 48 ülkeden heyet ağırladı

İSTANBUL (AA) - Karmod Prefabrik 2017 yılında 48 ülkeden 111 heyet ağırladı.

Karmod Prefabrik'ten yapılan açıklamaya göre, çoğunlukla gelen heyetlerde ülkelerinin önde gelen firmalarının üst yöneticileri yer alırken bakan düzeyinde ziyaretler de gerçekleşti.

Altı ziyaretle Suudi Arabistan ilk sırada yer alırken bu ülkeyi beşer ziyaretle Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Libya ve Irak, dörder ziyaretle Katar ve Gana izledi.

Firmaya ABD, Almanya, Hollanda, İsveç, Kuveyt, Umman, Romanya, Cezayir, Peru, Nijerya, Gabon, Rusya, Malezya ve Yeni Zelanda'dan da ikişer heyet ziyarette bulundu.









- "100'e yakın ülkede güvenle kullanılıyor"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Genel Müdürü Hakan Durmaz, prefabrik yapı sektörünün dünyada tanınmış markası olarak geride bırakılan yıl her kıtadan ziyaretçi ağırladıklarını, onlara Türk misafirperverliğini en iyi şekilde göstermeye gayret etiklerini vurguladı.



Modüler birleşimli özellikte çok sayıda yapı alternatifleriyle farklı ülkelerin tercihlerine hitap eden ürün çeşidine sahip olduklarını belirten Durmaz, "Yapı modellerimiz farklı ülkelerde farklı amaçlar için kullanılıyor. Prefabrik yapılarımız Orta Doğu ve Arap ülkelerinde konut ve toplu konut amaçlı tercih edilirken Afrika lokasyonunda ofisten kamu yönetim binalarına, okuldan hastane yapılarına önemli yapı çözümü olarak görülüyor. Hafif çelik evlerimiz ABD başta olmak üzere Peru, Panama, Kolombiya, Venezuela gibi Güney Amerika ülkelerinde tercih ediliyor." ifadelerini kullandı.

Durmaz, şu bilgileri verdi:



"Yeni nesil konteyner yapılarımız Fransa, Almanya, İsveç gibi Avrupa ülkelerinde fabrika ofisleriyle beraber mülteci barınma kamp yapısı olarak tercih ediliyor. Aynı ürünümüz Rusya, Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde şantiye yapıları başta olmak üzere, kamu yönetim binaları, ofis, okul ve hastane binalarıyla askeri kamp yapıları olarak kullanılıyor.

Modüler kabinlerimiz ise Avrupa ülkelerinde stor mağaza ve büfe amaçlı talep görürken Afrika ülkelerinde kolay iklimlendirme özelliğiyle güvenlik ofisi, maden şantiyeleri işçi kampı ve askeri kamp yapısı olarak tercih ediliyor. 1986'dan bugüne Karmod olarak üretimini gerçekleştirdiğimiz yapılarımız 100'e yakın ülkede güvenle kullanılıyor. Demonte hızlı üretimli, kolay nakliye ve kuruluma sahip yapılarımızla ekiplerimiz her yıl çok farklı coğrafyalarda onlarca proje gerçekleştiriyor."

