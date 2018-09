Karmod, Akkuyu Nükleer Santrali'ne şantiye yapıları kuruyor

İSTANBUL (AA) - Karmod Prefabrik Türkiye’nin ilk nükleer santrali Akkuyu projesinde görev alacak işçilerin kullanımı için şantiye yapıları kuruyor.

Firma açıklamasına göre, ilk etapta 6 bin 140 metrekare büyüklüğe sahip yapı grubunun bulunduğu şantiye yerleşkesinde bin 180 işçi aynı anda konaklayabilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Satış Müdürü Abdullah Yüceer, son dönemde enerji tesislerinden havalimanı inşaatlarına gerek yurt dışında gerekse yurt içinde önemli şantiye projeleri gerçekleştirdiklerine vurgu yaparak Türkiye için önemli bir enerji projesi olan Akkuyu’nun yapımında yer almaktan ayrı bir heyecan duyduklarını ifade etti.



Akkuyu Santrali projesinde üç bloktan oluşan yatakhane binaların kurulumunu bir ay gibi kısa bir sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirten Yüceer şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu projeyi sunduğu konfor ve ergonomisiyle konaklayanlara zindelik veren yeni nesil konteyner modelimizle gerçekleştiriyoruz. Karmod olarak sektörümüze getirdiğimiz yeniliklerle, öne çıkan projelerin şantiye yapı tercihi olduk.

Dünyanın en büyük doğalgaz şantiyesi Şahdeniz 2 projesinin, Afrika’nın hemen hemen her ülkesinde maden ve petrol şantiye yapılarının ve 3. Havalimanının ofis ve işçi yerleşkelerini kurduk. Şimdi de ülkemiz için bir ilk olan son dönemdeki en önemli projelerden Akkuyu Nükleer Santrali için şantiye yerleşkesi kurmak bizim için ayrı bir heyecan veriyor."





- Bir ayda tamamlanması hedefleniyor





Akkuyu için kuruluma başlanan projede toplam 240 adet konteyner ünitesi kullanılacağını aktaran Yüceer, yatakhane bloklarının her birinin 3 kattan oluştuğunu ifade ederek, "3 bin 284 ve 2 bin 16 metrekarelik bloklarda yatak odalarıyla beraber her katta ayrı ayrı wc duş üniteleri yer alacak. Mühendisler için özel planlanan blokta ise her birinin içerisinde wc duş kabinlerinin de yer aldığı 30 ayrı oda planlandı. Gülnar ilçesi Büyükeceli mevkiine demonte sevk ettiğimiz blokların kurulumunu bir ay gibi kısa bir sürede tamamlamayı hedefliyoruz." bilgilerini verdi.