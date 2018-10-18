Karısını öldürüp kaynanasını yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet

NİĞDE (AA) - Niğde'de boşanma aşamasında olduğu karısını öldürüp kayınvalidesini yaralayan kişiye, ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
Niğde 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Coşkun Yıkılmaz ile avukatı katıldı.
Son sözü sorulan Yıkılmaz, pişman olduğunu söyledi.
Mahkeme heyeti, Yıkılmaz'a, eşini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, kayınvalidesini öldürmeye teşebbüsten 10 yıl, ruhsatsız tabanca bulundurmaktan 1 yıl 8 ay hapis ile bin lira adli para cezası vererek, tutukluluğun devamına karar verdi.
Coşkun Yıkılmaz, merkez Selçuk Mahallesi'nde 2 Nisan'da boşanma aşamasında olduğu eşi Sibel ve kayınvalidesi Şadiye Yıkılmaz'ı tabancayla ağır yaralamıştı. Sibel Yıkılmaz hastanede hayatını kaybetmişti.