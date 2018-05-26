Karısını bıçakla öldürdü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 72 yaşındaki kişi, eşini bıçaklayarak öldürdü.



Selçuklu Mahallesi Battal Gazi Bulvarı İğde Sitesi'nde yaşayan M.A.K. (72) ile karısı S.K. (70) henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.K, eşini bıçakla ağır yaraladı.



Apartmandaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.K'yi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. S.K, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

M.A.K. ise gözaltına alındı.