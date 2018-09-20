"Karikatür Atölyesi"nin ilk konuğu Tan Oral

ANKARA (AA) - Başkentte sanat yaşamına yeni bir soluk getirmek amacıyla açılan Karikatür Atölyesi, ünlü karikatürist Tan Oral'ın "Evet Efendim" sergisine ev sahipliği yapacak.

Kapılarını bir süre önce Konur Sokak'ta açan Karikatür Atölyesi, karikatür ve mizah ile bağlantı kurmak isteyen sanatseverlere farklı alternatifler sunmayı hedefliyor.

Karikatür meraklıları ile sanatçıları bir araya getirmeyi hedefleyen atölyenin ilk konuğu da ünlü karikatürist Tan Oral olacak.

Sanatçının "Evet Efendim" isimli sergisi yarın Karikatür Atölyesi'nde saat 18.30'da açılacak. Açılışa gelecek sanatseverler Oral ile tanışma imkanını da bulacak.

Sergi, 11 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

- Tan Oral kimdir?

1937 yılında Merzifon'da doğan Tan Oral, İstanbul'daki Güzel Sanatlar Akademisi'nden mimar olarak mezun oldu.

3 yıl boyunca da akademide ünlü mimar Sedad H.Eldem'in asistanlığını yapan Oral, daha sonra mimariyi bırakarak karikatür ve filmlere yöneldi.

1969 yılında kısa filmi "Cumartesi-Pazar" ve 1970'te de "Sansür" adlı animasyon filmiyle ödüller alan sanatçı, Karikatürcüler Birliği Başkanlığını da yürüttü.

Karikatürleriyle 1980, 1981, 1983, 1984, 1985 ve 1992 yıllarında Çağdaş Gazeteciler Derneğince "Yılın Gazetecesi" ödülüne layık görülen Oral, 2001'de yılında Hollanda'nın Deventer şehrinde "Altın Kalem", 2002'de Fransa'nın St.Just-le-Martel kentinde "En iyi Yabancı Karikatürist", 2003'te Akşehir'de "Altın Eşek-Nasreddin Hoca" ödüllerini de aldı.



