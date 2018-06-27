Karı koca FETÖ sanıklarına hapis cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan tutuklu karı koca, 12 ve 9 yıl hapis cezalarına çarptırıldı.



Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, 2 sanık ile avukatları hazır bulundu. Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Zekeriya Sarıçelik'i "terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, emniyet güçlerince yakalandığı sırada üzerinde sahte ehliyetin bulunmasından dolayı, "evrakta sahtecilik" suçundan ise 3 yıl hapse mahkum etti.

Özlem Sarıçelik de "terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapisle cezalandırıldı.