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Kargo kapsülü Progress MS 13 uzaya fırlatıldı
Progress MS 13 kargo kapsülü, TSİ 12.34'te Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı.
Genel 06.12.2019, 14:41
NUR SULTAN(AA) - Progress MS 13 kargo kapsülünün, TSİ 12.34'te Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılma anı, Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) sitesinden canlı yayınlandı.
ROSCOSMOS, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansının (JAXA) ortak işlettiği UUİ'de, uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.
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