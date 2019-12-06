Son Dakika

Kargo kapsülü Progress MS 13 uzaya fırlatıldı

Progress MS 13 kargo kapsülü, TSİ 12.34'te Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Genel 06.12.2019, 14:41
Kargo kapsülü Progress MS 13 uzaya fırlatıldı
banner230

NUR SULTAN(AA) - Progress MS 13 kargo kapsülünün, TSİ 12.34'te Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılma anı, Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) sitesinden canlı yayınlandı.

Yakıt, su ve diğer malzemeler olmak üzere yaklaşık 2 ton kargo götüren kapsülün, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) 9 Aralık'ta TSİ 13.38'de ulaşması bekleniyor.

ROSCOSMOS, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansının (JAXA) ortak işlettiği UUİ'de, uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.

#teknoloji
Yorumlar (0)
banner287
banner269
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 06 Aralık 2019
İmsak 06:10
Güneş 07:38
Öğle 12:37
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:49

Gelişmelerden Haberdar Olun

@