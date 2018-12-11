Kargo aracından kaçak tütün çıktı

KONYA (AA) - Akşehir'de bir kargo aracında yapılan aramada 140 kilo kaçak tütün ve 70 bin adet makaron ele geçirildi.

Akşehir - Afyonkarahisar kara yolunda rutin kontrol yapan Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüphe üzerine M.T yönetimindeki 41 ABS 928 plakalı kargo aracının durdurdu.

Araçta yapılan aramada 140 kilo gümrük kaçağı kaçak kıyılmış tütün ile 70 bin adet makoron ele geçirildi.

Yakalanan malzemelere el konulurken, araç sürücüsü emniyetteki işlemlerinden sonra serbest bırakıldı.







