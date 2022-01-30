Kardeşlerim 37. Bölüm Tek Parça Full HD İzle / 29 Ocak Cumartesi
29 Ocak günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Kardeşlerim 37. Bölüm
Ömer ve Asiye her yerde Emel'i arıyorlar!
"Ne olurdu bir sene de insanlık moda olsa…"
İlknur'un Emel'i alıp götürmesi, Ömer ve Asiye'ye korku dolu anlar yaşatırken; Orhan, Şengül'e karşı radikal bir karar alır. Haksız yere işinden kovulan Suzan, Harika'nın desteğiyle, suçsuz olduğunu ispatlamak için harekete geçer. Asiye cephesinde yaşanan gelişmeler, Doruk'la yeniden karşı karşıya gelmelerine sebep olurken; Cemile'yi kaybetmek istemeyen Tolga, bu sefer farklı bir yol izler. Şengül'ün içine düştüğü akıl almaz durum ise, tüm ailesini şoka uğratır.
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00: 20 Yalnız Kurt 1.Bölüm
03: 20 Kalp Yarası 28.Bölüm
05: 50İZLE Bir Zamanlar Çukurova