Kardeşini infaz ettiği öne sürülen DEAŞ'lının yargılandığı dava

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi olan ve aralarında örgüte muhalif öz kardeşini infaz ettiği öne sürülen görüntüsü sosyal medyada paylaşılan Iraklı Abdulkhaleq Abdulqader Ali'nin de bulunduğu 2'si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Irak uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader Ali ve Yusuf Mustafa ile avukatları hazır bulundu.



Tutuksuz sanıklar Şehab el Bekir, Raad el Bekir, Mohanad İbrahim Yaseen Albake, Mahmud Şiholiyye, Abdulrahman Yakup, Sabir Kurdi, Mohammed İbrahim Yaseen ve Mohammed Khurais ise duruşmaya katılmadı.



Mahkeme başkanı, örgüte muhalif öz kardeşini infaz ettiği öne sürülen görüntüsü sosyal medyada paylaşılan Ali'nin, infaz görüntülerindeki kişi olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumundan beklenen raporun gelmediğini kayda geçirdi.

Savcının mütalaasında, sanıkların tutukluluğunun devamını istemesinin ardından mahkeme heyeti tarafından söz verilen sanık Ali, yeminli tercüman eşliğinde verdiği ifadesinde suçsuz olduğunu öne sürdü. Ali, hasta olduğunu belirterek tahliyesini istedi.

Yusuf Mustafa da sanık Ali ile hiçbir ilişkisinin olmadığını savunarak tahliyesini talep etti.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumundan istenen raporun beklenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 12 Aralık'a erteledi.