Kardeşini infaz ettiği öne sürülen DEAŞ'lının yargılandığı dava

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, aralarında terör örgütü DEAŞ üyesi olan ve örgüte muhalif öz kardeşini infaz ettiği öne sürülen görüntüsü sosyal medyada paylaşılan Iraklı Abdulkhaleq Abdulqader Ali'nin de bulunduğu 2'si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Irak uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader Ali ve Yusuf Mustafa ile avukatları hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklar Şehab el Bekir, Raad el Bekir, Mohanad İbrahim Yaseen Albake, Mahmud Şiholiyye, Abdulrahman Yakup, Sabir Kurdi, Mohammed İbrahim Yaseen Yaseen ve Mohammed Khurais ise duruşmaya katılmadı.

Sanık Ali, yeminli tercüman eşliğinde verdiği ifadesinde, sağlık sorunları olduğunu ifade etti.

Hastaneye sevk edilerek, doktor kontrolünde tedavi görmek istediğini belirten Ali, "Zulümden kaçarak, buraya geldim. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Sanık Mustafa da hakkındaki iddiaları reddederek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına, DEAŞ üyesi olan ve örgüte muhalif öz kardeşini infaz ettiği öne sürülen görüntüsü sosyal medyada paylaşılan Ali'nin, infaz görüntülerindeki kişi olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.



