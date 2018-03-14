Kardeşini infaz ettiği öne sürülen DEAŞ'lı hakim karşısında

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, aralarında terör örgütü DEAŞ üyesi olan ve örgüte muhalif öz kardeşini infaz ettiği öne sürülen görüntüsü sosyal medyada paylaşılan Iraklı Abdulkhaleq Abdulqader Ali'nin de bulunduğu 7'si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Irak uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader Ali, Yusuf Mustafa, Şehab el Bekir, Raad el Bekir, Mohanad İbrahim Yaseen Albake, Mahmud Şiholiyye, Abdulrahman Yakup ve tutuksuz yargılanan Sabir Kurdi, Mohammed İbrahim Yaseen Yaseen ve Mohammed Khurais hazır bulundu.

Terör örgütü DEAŞ'tan aldığı talimatla örgüte muhalif öz kardeşi Abdulkadir Abdurrahman'ın başına tabancayla ateş açarak infaz ettiği görüntüsü propaganda amaçlı sosyal medyada yayınlanan sanık Ali, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, emniyetteki ifadesinin doğru olmadığını öne sürdü.

Irak'ta yaşadığını ve öğretmenlik yaptığını anlatan Ali, DEAŞ'tan kaçarak Türkiye'ye geldiğini, Kırşehir'e, oradan da Kayseri'ye ulaştığını söyledi.

DEAŞ üyelerinin, iki kardeşini öldürdüğünü ifade eden Ali, mahkeme heyeti tarafından kendisine gösterilen ve polis kardeşini öldürdüğü iddia edilen görüntüdeki kişinin kendisi değil, 76 yaşındaki ağabeyi olduğunu iddia etti. Kendisinin 69 yaşında olduğunu beliren Ali, DEAŞ'la hiçbir bağlantısı bulunmadığını savundu.

Sanıklardan Mohammed İbrahim Yaseen Yaseen de eşinin kanser olduğunu, Musul'da bulunan hastanede kanser ilacı temin edilemediğinden DEAŞ'tan ilaç için para aldığını kaydetti. Eşinin tedavisi için önceki yıllarda Türkiye'ye geldiğini anlatan Yaseen, örgüt mensubu olmadığını iddia ederek beraatini istedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek tahliye ve beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Şehab el Bekir, Raad el Bekir, Mohanad İbrahim Yaseen Albake, Mahmud Şiholiyye ve Abdulrahman Yakub'un tahliyesine, diğer iki sanığın ise tutukluluğunun devamına hükmetti.

Heyet, sanıklardan Ali'nin, sosyal medyaya yansıyan görüntülerdeki kişi olup olmadığının tespiti için bilirkişiye müzekkere yazılmasına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 3 Mayıs'a erteledi.