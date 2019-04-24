"Kardeş şehir" Remcsheid heyetinden Kırşehir'e ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Almanya'dan kardeş şehri Remscheid heyeti, Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kardeş şehir protokolü kapsamında kente gelen Kırşehir Remcsheid Dostluk Derneği Başkanı Hartmut Demski ve Alman öğrenciler, Vali İbrahim Akın ile görüştü.

Akın, bu tür ziyaretlerin iki toplumun birbirlerinin kültürünü, geleneklerini tanıma adına önemli olduğunu anımsattı.

Kardeş şehir protokolünün Türk ve Alman halkı arasındaki dostluğu pekiştirmeye önemli katkı sağladığını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"2015 yılında Kırşehir ile Remscheid arasında imzalanan kardeş şehir protokolü, iki şehir arasındaki yakın dostluk ilişkilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Bu ilişkiler çerçevesinde gerçekleştirilen karşılıklı buluşmalar ve öğrenci değişimi programı kapsamında ilimizde yabancı misafirlerimizin bulunmasından dolayı memnuniyet duyuyorum. Bilindiği gibi Remscheid kentinde çok sayıda vatandaşımız yaşamakta, bu şehre işçi olarak giden vatandaşlarımızın çocuklarının büyük çoğunluğu bugün işveren, yönetici olarak şehrin gelişmesine ve ekonomisine katkı sunmaktadır. Alman dostlarımız ve Türk vatandaşlarımız birlikte yaşıyor, aynı havayı teneffüs ediyorlar. Bir arada yaşayan insanların birbirlerinin ülkelerini ve kültürlerini tanımaları da son derece önemlidir. Remscheid Kent Belediye Başkanı Burkhard MastWeisz ve Remscheid’de yaşayan tüm vatandaşlarımıza da selamlarımızı gönderiyoruz."

Kırşehir Remcsheid Dostluk Derneği Başkanı Hartmut Demski ise Vali Akın ve tüm Kırşehir halkına göstermiş oldukları sıcak ilgiden dolayı teşekkür etti.