Kardeş okul öğrencileri Sivas'ta buluştu

SİVAS (AA) - Sivas'ta "İki İl Bir Gönül Sevgi, Dostluk ve Kardeşlik Projesi" kapsamında Fevzipaşa İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Uzunsöğüt köyünden gelen ilkokul 4. sınıf öğrencileriyle buluştu.

Okul bahçesinde yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Fevzipaşa İlkokulu sınıf öğretmeni Nurettin Güler, "Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği bölümü 4.sınıf öğrencisi Neslihan Dizibüyük, okulumuzda staj yaparken, öğrencileriyle kendi köyündeki okulun 4.sınıf öğrencileri arasında mektup arkadaşlığı başlattı." dedi.

Amaçlarının öğrencilere farklı illerin kültürlerini tanıtmak olduğunu aktaran Güler, şunları kaydetti:

"Öğrenciler arasında sevgi, dostluk ve kardeşlik bağı kurarak ömür boyu sürecek bir gönül köprüsü oluşturmak istiyoruz. Kahramanmaraşlı kardeşlerimizi, yiğidin harman yeri olduğu küçük yiğidolar ile bir araya getirdik. Misafirlerimiz mektuplaştıkları arkadaşlarıyla ve aileleriyle daha yakından tanışıp dostluk bağlarını iyice geliştirecekler. Gece onların evine konuk olup orada kalacaklar. İlimizin tarihi ve doğal güzelliğini Sivas kültürünü tanıtmaya çalışacağız."

Güler, projenin hayata geçmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.







