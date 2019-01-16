Karda mahsur kalan öğretmenler kurtarıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de midibüsün kara saplanmasıyla mahsur kalan 26 öğretmen kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı köy ve beldeler ile taşımalı eğitim yapılan yerlerde okulların tatil edilmesi sonucu Dikilitaş beldesinden kent merkezine gelmek isteyen öğretmenleri taşıyan midibüs yolda kara saplandı.

Öğretmenlerin durumu yetkililere bildirmesiyle, bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Çevre köylerden gelen vatandaşlar, traktörlerle 26 öğretmenin bulunduğu midibüsü saplandığı yerden çıkardı.

Kurtarılan öğretmenler, aynı araçla il merkezine doğru yola devam etti.