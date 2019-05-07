KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolaysıyla Cacabey Meydanı'nda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Cacabey Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Vali İbrahim Akın, trafikte meydana gelen kazaların büyük çoğunluğunun dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle yaşandığını belirtti.

Kent merkezlerinde ise yayalara öncelik verilmesi konusunda çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Özellikle sürücü ve yayalar başta olmak üzere vatandaşların yaya geçitlerini kullanımı konusunda önemli bilgilendirmeler yapıldı. Kent merkezindeki kavşak ve ara yollarında yaya geçitlerinin bulunduğu bölgelerde farkındalığı artırıcı, tanıtıcı çalışmalar yapıldı. Araçlar yollarda önceliğin yayalara ait olduğunu bilerek hareket edeceklerdir. Sürücülerimizin de emniyet kemeri kullanımını daha fazla arttırarak, daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Emniyet ve jandarma trafik birimleri yaptıkları uygulamaları arttırarak devam edecekler, kazaların en az seviyelere indirilmesi için gereken çalışmaları da yürüteceklerdir."

Cacabey Meydanı'na emniyet kemerinin önemi, doğru kullanımı, kazalara olan etkisi amacıyla emniyet kemeri simülatör parkuru getirildi. Bazı vatandaşlar simülatöre binerek emniyet kemeri takmadığında araç içerisinde olanları gördü.

Çocuklar, çevredeki kavşak ve caddelerde bulunan yaya geçitlerinde görev alarak, sürücülere yaya önceliğine dikkat çekmek için uyarılarda bulundu. Etkinlikte öğrenciler sürücü ve vatandaşları bilinçlendirme amaçlı, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın", "Yayalar geçsin, araçlar dursun" , "İlk geçiş yayanın" dövizleri taşıdı.

Etkinliğe İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ahmet Gökbel, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uçar, protokol üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.