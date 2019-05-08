"Karayolu Trafik Güvenliği Haftası"

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Trafik Güvenliği Haftası kutlandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği ekiplerince düzenlenen etkinlikte, polisler, bazı okullarda öğrencilere seminer verdi. Seminerlerde trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verildi.

Seminerlerde, öncelikli geçişin yayanın olacağı anlatıldı, trafik kurallarına uyulmasının önemli olduğu kaydedildi.

Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, amaçlarının ceza yazmak olmadığını söyledi.

Trafik kurallarına ve işaretlerine mutlaka uyulmasının zorunluluk olduğuna değinen Yurtsever, "Her yaya, her sürücü önüne geldiği gibi hareket ederse, trafik içinden çıkılmaz bir hale gelir. Kural önemli, ışık önemli, geçiş üstünlüğü önemli, yaya ve sürücü bu düsturda hareket etmeli." dedi.