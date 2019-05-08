YOZGAT (AA) - Yozgat'ta Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ve yılın trafik görevlileri ile yılın sürücülerine ödül verildi.

Yozgat Çocuk Trafik Eğitim Parkında düzenlen törende konuşan Yozgat Valisi Kadir Çakır, trafikte bütün ülkelerde hep yaya önceliğinin bulunduğunu söyledi.

Çakır, "Geçen yıla kadar maalesef memleketimizde araç öncelikliydi. Yaya daha geri plandaydı. Geçen yıl itibariyle İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun himayelerinde başlayan projeler çerçevesinde 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' projesi başladı. Bütün illerde uygulamalı alanlar oluşturuldu. Biz de bu uygulama alanlarında faaliyetlerimizi gerçekleştirdik." dedi.

Sürücülere uyarılarda bulunan Çakır, trafik kurallarına uyulmasını istedi.

İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu da karayolunu kullanan yaya, yolcu ve sürücülerin dikkatini trafik olgusu üzerine çekerek insanları duyarlı hale getirmek ve farkındalık oluşturmak için bu haftada çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından katılımcılar stantları gezdi, polis ekipleri öğrencilere trafik kurallarını uygulamalı anlattı. Hafta etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ve yılın trafik görevlileri ile yılın sürücülerine ödül verildi.

Törene, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.