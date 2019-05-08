NİĞDE (AA) - Niğde'de "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" dolayısıyla Ömer Halisdemir Meydanı'nda stant açıldı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, stantları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerle trafik kazalarına dikkati çekmeyi ve farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Her yıl trafik kazalarında binlerce vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Trafik kazalarının temel sebebi trafik kurallarına yaya ve sürücülerimizin yeterince uymamasıdır. Ümit ediyorum ki bu tür etkinlikler ve çabalarımız trafik kazalarının azalmasına yardımcı olur. İçişleri Bakanlığı tarafından 'Öncelik Yayanın, Öncelik Hayatın' sloganıyla bir kampanya başlatıldı. Bu kampanyadaki amaç yaya geçitlerinde ve ışıksız kavşaklarda sürücülerin yayalara öncelik tanımasıdır. Yayalar yola adımını attığından itibaren sürücülerin uyması ve yayalara saygı göstermesidir. Bu kampanyamız kısa sürede güzel sonuçlara vesile oldu. Yaya geçitlerindeki kazalarda yaklaşık yüzde 30'luk bir azalma var. Türkiye genelinde ise yüzde 40'lık bir azalma var."

Vali Şimşek ve ellerinde trafik kurallarıyla ilgili dövizler taşıyan çocuklar yaya geçidinde sürücülere "Öncelik Yayanın, Öncelik Hayatın" kampanyası hakkında bilgi verdi.

Stantlarda vatandaşlara, trafik kurallarını anlatan işaret levhaları ve broşür dağıtıldı.

