KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Karayolları 6. Bölge Müdürü İbrahim Yaşar, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, polisler, askeri personel, itfaiye çalışanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Günaydın, burada yaptığı konuşmada, etkinliklerin trafikte farkındalık oluşturmak ve vatandaşları trafik kazalarına karşı uyarmak için düzenlendiğini söyledi.

Son 15 yılda araç sayısının iki katından fazla arttığını belirten Günaydın, "Yol kalitemiz her geçen gün daha da artıyor. Bölünmüş yollarda çok önemli mesafeler aldık. Bu kadar önemli çalışmaların yanında aslında en önemlisi insanlarımızın eğitilmesidir. Biz eğer insanlarımızı trafik konusunda iyi eğitirsek insanlarımız daha dikkatli olurlarsa trafik kazalarındaki can kayıplarımız daha aza iner. 4-10 Mayıs arasında kutlanan bu önemli günde de bizim bunları vatandaşlarımıza anlatmamız gerekiyor." diye konuştu.

Programda daha sonra Kayseri Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince hazırlanan stantta trafik polislerinin kullandığı materyaller sergilendi. Trafik kurallarının anlatıldığı kitap ayraçları ve broşürler sergiyi ziyaret eden öğrencilere hediye edildi.

Etkinlik, çeşitli okullardan öğrencilerin halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

